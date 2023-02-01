Алексей Швед: «У нас много классных исполнителей, в каждом матче — свои герои»

Теги ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

MVP Единой лиги ВТБ по итогам января, защитник ЦСКА Алексей Швед отметил, что каждый игрок московской команды заслуживает признания.

«Главное, чего мы добились в январе – продолжили нашу победную серию, завершили первый этап без поражений и продолжаем улучшать свою игру.

У нас много классных исполнителей, в каждом матче — свои герои, каждый из ЦСКА заслуживает признания. Сейчас начинается самая интересная стадия сезона, уверен, мы еще проведем множество интересных и ярких поединков на пути к главной цели», – сказал Швед.

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