Алексей Швед: «У нас много классных исполнителей, в каждом матче — свои герои»

MVP Единой лиги ВТБ по итогам января, защитник ЦСКА Алексей Швед отметил, что каждый игрок московской команды заслуживает признания.

«Главное, чего мы добились в январе – продолжили нашу победную серию, завершили первый этап без поражений и продолжаем улучшать свою игру.

У нас много классных исполнителей, в каждом матче — свои герои, каждый из ЦСКА заслуживает признания. Сейчас начинается самая интересная стадия сезона, уверен, мы еще проведем множество интересных и ярких поединков на пути к главной цели», – сказал Швед.

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