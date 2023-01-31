В руководстве «Лейкерс» есть сомнения по поводу «жизнеспособности Рассела Уэстбрука в плей-офф».

Об этом сообщает обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.

«Лейкерс» борются за попадание в Топ-10 Западной конференции. И хотя Дарвину Хэму удалось найти подходящую роль для Уэстбрука со скамейки запасных, согласно нескольким источникам в клубе все равно есть опасения по поводу его жизнеспособности в плей-офф», – пишет Пинкус.

Уэстбрук в нынешнем сезоне НБА набирает 15,8 очка, 6,3 подбора и 7,5 передачи за игру. При этом он реализует лишь 28,9% из-за дуги и допускает 3,6 потери.

«Лейкерс» опасаются, что не сможет растягивать защиту соперника из-за проблем с реализацией, а также будет допускать потери. С учетом специфики плей-офф мяч будет еще чаще оказываться у Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Неизвестно, как в такой ситуации проявит себя Уэстбрук, который привык проводить много времени с мячом.

На данный момент «озерники» не проходят даже в зону плей-ин – 13-е место на Западе (23-28).

Мем с Яо Мином легендарен. Он появился благодаря самому страшному человеку в НБА, а сам китаец ничего не заработал

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»