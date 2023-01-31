У «Лейкерс» есть сомнения по поводу полезности Расселла Уэстбрука в плей-офф

Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Баскетбол

В руководстве «Лейкерс» есть сомнения по поводу «жизнеспособности Рассела Уэстбрука в плей-офф».

Об этом сообщает обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.

«Лейкерс» борются за попадание в Топ-10 Западной конференции. И хотя Дарвину Хэму удалось найти подходящую роль для Уэстбрука со скамейки запасных, согласно нескольким источникам в клубе все равно есть опасения по поводу его жизнеспособности в плей-офф», – пишет Пинкус.

Уэстбрук в нынешнем сезоне НБА набирает 15,8 очка, 6,3 подбора и 7,5 передачи за игру. При этом он реализует лишь 28,9% из-за дуги и допускает 3,6 потери.

«Лейкерс» опасаются, что Расселл не сможет растягивать защиту соперника из-за проблем с реализацией, а также будет допускать потери. С учетом специфики плей-офф мяч будет еще чаще оказываться у Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Неизвестно, как в такой ситуации проявит себя Уэстбрук, который привык проводить много времени с мячом.

На данный момент «озерники» не проходят даже в зону плей-ин – 13-е место на Западе (23-28).

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20 комментариев

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OperaSinger-SM
Расшатывает ситуацию, гад
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Станислав Шалковский
Ответ frol92
А сомнений про вообще попадание в плей-офф у них нет?😁
Там с 13 до 4 места всё очень плотно.
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NikolayOss
Прямым текстом утверждают что он плохой рыбак. С огнём играют.
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Vals
А что хрустальные ножки Девиса по поводу плей-офф думают, не хотите спросить?
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Илья Савчук
Лейкерс для начала в зону плей-инн бы войти, а потом про плей-офф рассуждать
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Rodbert
У болельщиков есть сомнения по поводу честного судейства в НБА.
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Mr.BadGuy
Обмен на Хилда и Тернера отпал. Теперь даже не знаю на кого Расса можно обменять. На кого то из Торонто врядли, там нет столько зарплат. Чикаго вроде держится за состав. Била точно не отдадут.
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Rodbert
Дык его ж брали тупо для регулярки. Разгрузить лидеров, усилить скамейку и все такое. С этим он справляется, уже неплохо.
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Батя ивана
Когда Рас в сегодняшнем матче с Бруклей в первой четверти попал первую треху от щита и сделал выражение лица «я был уверен» у меня вообще не было вопросов ни по исходу матча, ни по перспективам Раса лично.
Они с Беверли делают комедийное шоу на площадке, тот зачем-то подходил к скамейке Брукли и весь матч что-то говорил сидящему Дюранту))
Это все забавно, но вообще не про игру в баскетбол, если Лейкерс хотят побороться за гайки при еще живом Леброне, им нужно менять Раса, он сейчас вообще не про плей офф. Гэбриэла и Брайанта очень удачно подобрали кстати, может и с Расом обмен устроят удачный
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Alex Smith
У них есть сомнения,значит, что раньше этих сомнений не было? удивительный у Лейкерс офис
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Алексей Иванов
Хахаххаха,каком еще плей офф ?
лалки смешные
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demx
Типичное начальство ЛАЛ. Побеждают - возможно, дадим Рассу новый контракт. Проигрывают - возможно, таки обменяем.
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Klna Jislime
да сначала туда попасть надо, а так то пусть уже отбегает расти до конца сезона свой контракт.
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Bunyod Turgunov
Они точно ли попадут в плей-офф? И кто может сказать что Дэвис будет здоров на процент 100?
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frog19
Есть сомнения по его полезности вообще. как минимум в системе Лейкерс
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Yerkebulan
У НБА есть сомнения по поводу попадания Лейкерс в плей-офф
+15
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Денис Храпунов
А Лейкерс разве в плей-офф собираются. Если да, то в чем смысл после проигранного матча с Бостоном пропускать матч с Бруклином. И куда делись сообщения в стиле "Лейкерс больше не планирует менять Уэстбрука, он доказал свою полезность"...
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Dmitry Trepov
В по еще нужно выйти, а с этим большие вопросы
+4
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frol92
А сомнений про вообще попадание в плей-офф у них нет?😁
+37
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Владимир Алексеев
с чего вдруг?
+5
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