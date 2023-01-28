Джош Грэй стал игроком «Бетиса»

Разыгрывающий Джош Грэй (29 лет, 183 см) пополнил состав « ».

Контракт рассчитан до конца сезона-22/23.

Грэй перебрался в Испанию после короткого отрезка в составе «Локомотива-Кубань». Краснодарский клуб расторг соглашение с американцем 23 января, воспользовавшись соответствующей опцией в контракте игрока.

Джош провел за «Локо» пять матчей в Единой лиге ВТБ, набирая 5,8 очка, 1,0 подбора и 1,6 передачи в среднем за встречу.

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