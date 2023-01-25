Центровой « » , пропустивший два матча из-за проблем с подколенным сухожилием, во вторник вернулся в строй и помог своей команде одержать гостевую победу над « » (99:98).

Сербский бигмен в четвертом матче подряд и в шестой раз за последние семь матчей оформил трипл-дабл. На его счету 25 очков (11 из 15 с игры), 11 подборов, 10 передач и 1 перехват.

Двукратный MVP НБА в нынешнем сезоне набирает 25,1 очка, 11,0 подбора и 9,9 передачи в среднем за игру.

«Наггетс» продолжают лидировать в Западной конференции с результатом 34-14.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению