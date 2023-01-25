Никола Йокич вернулся в строй и оформил четвертый подряд трипл-дабл

Теги Денвер Новый Орлеан НБА Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич, пропустивший два матча из-за проблем с подколенным сухожилием, во вторник вернулся в строй и помог своей команде одержать гостевую победу над «Новым Орлеаном» (99:98).

  1. Сербский бигмен в четвертом матче подряд и в шестой раз за последние семь матчей оформил трипл-дабл. На его счету 25 очков (11 из 15 с игры), 11 подборов, 10 передач и 1 перехват.

Двукратный MVP НБА в нынешнем сезоне набирает 25,1 очка, 11,0 подбора и 9,9 передачи в среднем за игру.

«Наггетс» продолжают лидировать в Западной конференции с результатом 34-14.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zomourning33
Ответ AnTikVar
Ему, скорее всего, незачем. Но мне вот было бы интересно взглянуть. Потому что MVP это в том числе, а может даде и прежде всего, про КПД. И у Николы, на мой взгляд, оно какое-то запредельное. Глядя, например, во что играет Даллас(а точнее даже Дончич) без Вуда, интересно посмотреть для сравнения, это Йокич в удобном окружении даёт такой КПД, Дончич от безвыходности порой творит такую дичь или что-то третье.
Ну так если КПД - самое важное в игре, то зачем ему столько раз за матч швырять? Он со своим числом бросков является самым лучшим и снова тащит Денвер. Ему не зачем бросать столько, сколько бросает Дончич.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Друг Писателя
Ответ frog19
Денвер должен брать гайку. С таким Йокичем и неплохим подыгрышем не взять ни одной было бы очень печально.
Очень бы хотелось этого. Но на востоке есть Бостон и Милуоки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnTikVar
Ответ Zomourning33
И зачем ему это?
Ему, скорее всего, незачем. Но мне вот было бы интересно взглянуть. Потому что MVP это в том числе, а может даде и прежде всего, про КПД. И у Николы, на мой взгляд, оно какое-то запредельное. Глядя, например, во что играет Даллас(а точнее даже Дончич) без Вуда, интересно посмотреть для сравнения, это Йокич в удобном окружении даёт такой КПД, Дончич от безвыходности порой творит такую дичь или что-то третье.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnTikVar
Ответ xjapan
Йокич бросает ровно столько, сколько нужно, чтобы не за***ться))
Это единственное логичное объяснение)))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zomourning33
Ответ AnTikVar
Чисто ради эксперимента интересно посмотреть, что будет, если Йокич пару тройку игр отыграет выбрасывая столько бросков, сколько берет на себя тот же Дончич.
И зачем ему это?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zomourning33
Ответ Kudim41
Хоть и болею за Дончича , но тут без вариантов МВП сербу должны отдавать! Он просто на 2 головы сильнее всех в лиге сейчас
Не сейчас, а почти 3 года как.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xjapan
Ответ AnTikVar
Чисто ради эксперимента интересно посмотреть, что будет, если Йокич пару тройку игр отыграет выбрасывая столько бросков, сколько берет на себя тот же Дончич.
Йокич бросает ровно столько, сколько нужно, чтобы не за***ться))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Данилов
Сербий бигмен. Я думаю, хорошая кличка) А так всё ведет на получение мвп. Если не отдадут, то это преступление против логики
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Digger2k
Не дадут 3 раз МВП - "хайп наше фсё"... а жаль
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Король Лев
Ответ AnTikVar
Чисто ради эксперимента интересно посмотреть, что будет, если Йокич пару тройку игр отыграет выбрасывая столько бросков, сколько берет на себя тот же Дончич.
Или другие претенденты на МВП Эмбиид с Тейтумом. Йокич просто на другом уровне.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frog19
Денвер должен брать гайку. С таким Йокичем и неплохим подыгрышем не взять ни одной было бы очень печально.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnTikVar
Чисто ради эксперимента интересно посмотреть, что будет, если Йокич пару тройку игр отыграет выбрасывая столько бросков, сколько берет на себя тот же Дончич.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kudim41
Хоть и болею за Дончича , но тут без вариантов МВП сербу должны отдавать! Он просто на 2 головы сильнее всех в лиге сейчас
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
losbanditos
Не сербий, а српски коша ркаш))
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bzqkt6m4jz
Ответ Король Лев
Ещё и победный бросок забил! Николай 3 крах кратный МВП должен быть.
И всё так буднично😂👌🏻
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Король Лев
Ещё и победный бросок забил! Николай 3 крах кратный МВП должен быть.
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shafer
Просто машина сербская!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий