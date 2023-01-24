Яннис Адетокумбо вернулся после пропуска 5 матчей и набрал 20 очков в 1-й четверти с «Детройтом»

Лидер « » принял участие в матче против « » (150:130) в понедельник.

Адетокумбо не играл в пяти последних встречах из-за боли в левом колене. «Бакс» проиграли три из них.

Уже в первой четверти встречи с «Пистонс» Яннис набрал 20 очков, реализовав 6 и 6 с игры, включая 2 из 2 из-за дуги.

Проведя на площадке 27 минут, грек записал на свой счет 29 очков, 12 подборов и 4 передачи (8 из 15 с игры).

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