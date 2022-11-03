«Бакс» повторили лучший старт в клубной истории – 7-0

в среду выиграл у со счетом 116:91.

«Бакс» повторили лучший старт в клубной истории, у команды семь побед в семи матчах. Клуб демонстрировал подобный результат дважды – в сезонах-71/72 и 18/19.

«Милуоки» остается единственной непобежденной командой нового сезона НБА.

Форвард Яннис Адетокумбо в среду набрал 32 очка и 12 подборов.

«Рад, что побеждаем, но это не самое главное. Хорошо, что команда вырабатывает правильные привычки. Хорошо, что мы можем добиваться цели, даже когда мяч не идет в кольцо, это на нас не сказывается. Мы продолжаем бороться и двигать мяч. Мы разговариваем друг с другом, а не сами с собой. У нас все хорошо», – заявил Яннис.

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