Защитник «Пеликанс» во время интервью оценил ситуацию в «Рэпторс», которые идут 11-ми на Востоке с результатом 19-24.

«У «Рэпторс» достаточно много игроков однопланового типа. У них много сильных, атлетичных игроков периметра. При этом я не знаю, кто там играет центрового. Кажется, Тед Янг? С точки зрения нужд команды и нехватки определенных игроков можно ожидать, что что-нибудь случится. Я не знаю, что именно.

Ходят слухи, что некоторые игроки «Торонто» недовольны. Есть правило тамперинга, так что я не буду развивать тему, но думаю, они кого-нибудь обменяют. Не знаю, что у них там с пиками, но что-то должно произойти, потому что у них талантливая команда с ресурсами, которая рассчитывает на большее. У них есть игроки, которые способны оказывать влияние и приносить пользу при увеличении роли, причем в любой команде.

« » показал, что стремится к улучшению, у них богатая история, они активны перед дедлайном. Думаю, они попытаются что-то сделать и улучшить команду», – заявил Макколлум.

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