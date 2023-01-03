Велимир Перасович: «МБА играет с большой энергией. Нас ждет непростая встреча»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович перед матчем Единой лиги ВТБ против отдал должное сопернику.

«Нам предстоит первый матч после перерыва против серьезного соперника. МБА занимает четвертое место в турнирной таблице. Они демонстрируют отличный баскетбол, всегда мотивированы и играют с большой энергией. Нас ждет непростая встреча, особенно учитывая ситуацию с травмированными игроками. Надеюсь, мы сможем найти силы и провести хороший матч», – сказал Перасович.

МБА проводит первый сезон в Единой лиге. Московская команда имеет результат 12-6 и досрочно гарантировала себе попадание в плей-офф.

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