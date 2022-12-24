Дерозан, Лавин и Вучевич набирают по 20 и более очков в 4 матчах подряд, это рекорд «Чикаго»

Теги Чикаго НБА Демар Дерозан Никола Вучевич Зак Лавин Баскетбол

Звездное трио «Буллс» Демар Дерозан, Зак Лавин и Никола Вучевич обновило клубный рекорд.

Дерозан, Лавин и Вучевич каждый набирают по 20 и более очков в 4 матчах подряд.

Это самая продолжительная серия для трио чикагского клуба за всю историю.

Во встрече с «Никс» (118:117) в пятницу Дерозан набрал 25 очков, Лавин записал на свой счет 33, Вучевич – 21.

«Буллс» выиграли два последних матча благодаря броскам на последних секундах и занимают 11-е место на Востоке (14-18).

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

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