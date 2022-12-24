Звездное трио «Буллс» , и обновило клубный рекорд.

Дерозан, Лавин и Вучевич каждый набирают по 20 и более очков в 4 матчах подряд.

Это самая продолжительная серия для трио чикагского клуба за всю историю.

Во встрече с «Никс» (118:117) в пятницу Дерозан набрал 25 очков, Лавин записал на свой счет 33, Вучевич – 21.

«Буллс» выиграли два последних матча благодаря броскам на последних секундах и занимают 11-е место на Востоке (14-18).

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда