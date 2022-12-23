Андрей Ватутин: «Пока происходящее не минует военную фазу, нереально представить российские команды на европейских аренах»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин оценил вероятность возвращения российских команд в Евролигу в ближайшее время.

«Никаких изменений текущего статуса на сегодняшний день нет. В частных беседах может звучать одна позиция, на официальных обсуждениях — другая, а сейчас дискуссии на эту тему просто отсутствуют. Надо понимать, что не все коллеги полностью свободны в своих решениях, потому что в демагогической фразе «спорт вне политики», которую терпеть не могу, истины ровно ноль. Напротив, спорт важнейший элемент политики, это константа и нарратив.

Полагаю, пока происходящее не минует военную фазу, крайне сложно и даже нереально представить российские команды на европейских баскетбольных аренах. Никто не возьмет на себя принятие решения о допуске и не даст гарантий безопасности.

Помним и про логистику, которая сейчас не располагает к частым перелетам в Европу, про невероятные сложности с трансграничными платежами. Вертикальные и горизонтальные связи по факту обрублены.

Исходить стоит из того, что предпосылок для возвращения ЦСКА в Евролигу сейчас нет. Что будет дальше – покажет время. Как я часто говорю — настоящее покажет будущее.

Адмирал Джим Стокдейл, переживший ужасы восьмилетнего плена во Вьетнаме, так сформулировал принцип выживания: «Сохраняйте веру и вы победите. Смотрите суровой правде в лицо, какой бы суровой она ни казалась». Наверное, пример американца в текущей политической ситуации не выглядит удачным, но все же он предоставляет нам пример человеческой стойкости и разумного оптимизма», – сказал Ватутин в интервью «Матч ТВ».

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