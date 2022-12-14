Кевин Дюрэнт: «Брэдли Бил – будущий член Зала славы»

Теги Бруклин НБА Вашингтон Матч всех звезд НБА Кевин Дюрэнт Брэдли Бил Зал славы Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт отдал должное лидеру «Вашингтона» Брэдли Билу.

«Нетс» обыграли «Уизардс» (112:100) в понедельник. Бил не принимал участие в матче из-за травмы подколенного сухожилия.

«Он будущий член Зала славы, участник Матча всех звезд. Когда его нет, вам трудно восполнить то, что он делает», – заявил Дюрэнт.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

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1 комментарий

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АРХАТ
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Ну бэкграунд у него скудноват.
Да есть 3 МВЗ, но ни он одного попадания в 1,2,3 сборные сезона.
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