Кевин Дюрэнт: «Брэдли Бил – будущий член Зала славы»
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт отдал должное лидеру «Вашингтона» Брэдли Билу.
«Нетс» обыграли «Уизардс» (112:100) в понедельник. Бил не принимал участие в матче из-за травмы подколенного сухожилия.
«Он будущий член Зала славы, участник Матча всех звезд. Когда его нет, вам трудно восполнить то, что он делает», – заявил Дюрэнт.
«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда
Да есть 3 МВЗ, но ни он одного попадания в 1,2,3 сборные сезона.