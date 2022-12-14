Кевин Дюрэнт: «Брэдли Бил – будущий член Зала славы»

Форвард отдал должное лидеру .

«Нетс» обыграли «Уизардс» (112:100) в понедельник. Бил не принимал участие в матче из-за травмы подколенного сухожилия.

«Он будущий член Зала славы, участник всех звезд. Когда его нет, вам трудно восполнить то, что он делает», – заявил Дюрэнт.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда