Во время матча студенческих команд собака выбежала на площадку и испугала игрока

Субботний матч американских студенческих команд «Джордж Вашингтон» и «Американ» (64:69) был остановлен из-за того, что на площадку выбежала собака.

Инцидент произошел на третьей минуте встречи. Форвард «Джордж Вашингтон» Рики Линдо подошел к своей скамейке запасных, чтобы ввести мяч в игру. Внезапно на паркете появилась собака и испугала игрока.

Позже выяснилось, что собаку зовут Лаки и она должна была выступать в перерыве после первой половины матча.

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