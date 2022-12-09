НБА и профсоюз игроков отодвинули дедлайн принятия решения о выходе из коллективного соглашения

Теги НБА Баскетбол

НБА и профсоюз игроков договорились о продлении крайнего срока (15 декабря), когда каждая сторона должна уведомить о планах выйти из коллективного соглашения по окончании сезона-2022/23, сообщает ESPN.com.

Стороны продолжают вести переговоры о новом коллективном соглашении. Ратификация продления должна состояться на заседании Совета управляющих в среду. Ожидается, что переговоры продлятся до февраля.

Срок нынешнего коллективного соглашения истекает по окончании сезона-2023/24.

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