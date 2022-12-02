«Взял Мяч» запустил исторический формат

YouTube-канал «Взял Мяч» представил новый исторический формат.

«ВзялМячНамедни» — ретроспектива основных событий года: истории, матчи, результаты, тенденции — в баскетболе и мире.

В первом выпуске Дмитрий Матеранский рассказал о главных историях 1990 года.

Также на следующей неделе «Взял Мяч» возобновит показ ретро-матчей на своих платформах.

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