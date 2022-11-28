Де’Аарон Фокс – о переходе в Klutch Sports: «Точно не означает, что я хочу покинуть «Кингз»
Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс прокомментировал недавнюю смену агента.
В середине ноября Фокс прекратил сотрудничество с агентом Крисом Гастоном из Family First Sports Firm и заключил соглашение с компанией Klutch Sports, которым руководит близкий друг и агент Леброна Джеймса Рич Пол.
«Когда известный спортсмен вносит серьезные изменения, люди будут распространять слухи. Мне нравится в «Сакраменто». Этот шаг точно не означает, что я хочу покинуть команду. Это больше связано со мной и с моим бизнесом.
Я считаю, что они могут помочь мне так, как никто другой. Это действительно был выход на более высокий уровень. Уважаю всех остальных, но Klutch – одно из лучших агентств в баскетболе и в бизнесе», – сказал Фокс.
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