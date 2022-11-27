Джейсон Кидд: «Мы просто не попадаем броски с дистанции»

Главный тренер , комментируя поражение от (100:105) в субботу, посетовал на низкий процент реализации трехочковых.

«Маверикс» реализовали 11 из 39 дальних бросков по итогам встречи. Команда идет на 5-м месте в НБА по количеству дальних попыток (39 за матч) и на 20-м месте проценту их реализации (34%).

«Мы умеем доставлять мяч в «краску», умеем проходить под кольцо и завершать. Мы просто не попадаем броски с дистанции», – заявил Кидд.

Ого, даже снайперы НБА перестраивают бросок с помощью компьютерной системы