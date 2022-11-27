Джейсон Кидд: «Мы просто не попадаем броски с дистанции»
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд, комментируя поражение от «Торонто» (100:105) в субботу, посетовал на низкий процент реализации трехочковых.
«Маверикс» реализовали 11 из 39 дальних бросков по итогам встречи. Команда идет на 5-м месте в НБА по количеству дальних попыток (39 за матч) и на 20-м месте проценту их реализации (34%).
«Мы умеем доставлять мяч в «краску», умеем проходить под кольцо и завершать. Мы просто не попадаем броски с дистанции», – заявил Кидд.
Ого, даже снайперы НБА перестраивают бросок с помощью компьютерной системы
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