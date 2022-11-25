Форвард «Уорриорз» рассказал о том, как важно настроить вторую пятерку команды на правильную игру.

Во второй четверти матча с «Клипперс» (124:107) Грина выпустили на площадку с первых минут вместе с резервистами «воинов».

«Это было очень важно. Потому что дело даже не столько в набранных и пропущенных очках. Не хватало энергии. И вот иногда вы пытаетесь вернуть это, но такие вещи невозможно преодолеть.

В чем была моя задача? Первое, я должен был замедлить их действия. Вторая пятерка не должна играть так же быстро, как и первая. Они должны действовать более методично. Второе, и самое важное. Я должен был убедиться в том, что парни защищаются. Цель второй пятерки не в том, чтобы создать очковый запас и преимущество в счете. Цель в том, чтобы удержать все это», – заявил Грин.

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