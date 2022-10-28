Чемпионат Франции. «Фос Прованс» – «Дижон»
В пятницу, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A «Фос Прованс» примет «Дижон».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 октября, 21.00, «Halle des sports Parsemain»
Положение команд: Монако – 6-0, Ле-Ман – 5-1, Метрополитан – 4-1, Шоле – 4-1, Блуа – 4-2, Дижон – 4-2, Нантер – 3-2, Бурк – 3-3, Виллербан – 3-3, Гравлин-Дюнкерк – 3-3, Лимож – 3-3, Роанн – 2-3, Фос Прованс – 2-3, По-Ортез – 2-4, Нанси – 2-4, Страсбур – 1-5, Париж – 1-5, Ле-Портель – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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