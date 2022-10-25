Патрик Беверли – о поражениях «Лейкерс»: «Меня это не расстраивает, я живу мечтой»
Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли заявил, что сохраняет позитивный настрой после неудачного выступления команды на старте сезона.
«Нет, меня это не расстраивает, я живу мечтой. Каждый день я просыпаюсь и прихожу поговорить на камеру с вами, ребята. Каждый день я делаю свою работу», – сказал Беверли.
«Лейкерс» проиграли все три матча регулярного чемпионата-2022/23.
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