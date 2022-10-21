Патрик Беверли – болельщикам «Лейкерс»: «Это будет чертовски интересный сезон. Попытаемся осуществить что-то хорошее»

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Защитник «Лейкерс» Патрик Беверли обратился к болельщикам клуба перед первым домашним матчем в новом сезоне против «Клипперс».

«Это будет чертовски интересный сезон. У нас будут как взлеты, так и падения, много всего. Но обязательно оставайтесь с нами.

Мы собираемся участвовать в плей-офф. Попытаемся осуществить что-то хорошее. Не слышу вас!» – произнес Беверли.

«Лейкерс» на старте регулярки потерпели поражения от «Голден Стэйт» и «Клипперс».

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