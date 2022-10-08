Майк Котсар из «Басконии» – MVP 1-го тура Евролиги
Тяжелый форвард «Басконии» Майк Котсар признан самым ценным игроком 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Котсар помог «Басконии» одержать выездную победу над «Валенсией» (81:71).
Эстонский бигмен набрал 21 очко (10 из 12 2-очковые), 9 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.
Котсар заработал 31 балл за эффективность действий, что является лучшим результатом в туре среди всех игроков.
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