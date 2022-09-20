Семь тысяч болельщиков пришли на чествование сборной Испании в Мадриде

Теги Серджо Скариоло сборная Испании болельщики фото Евробаскет-2022 Баскетбол

Сборная Испании отпраздновала победу на Евробаскете-2022 в Мадриде.

На арену WiZink Center пришло около 7 тысяч болельщиков.

«Мы снова стали чемпионами Европы. Не позволяйте никому говорить, что вы не способны сделать что-то. Если чего-то хотите, идите и делайте», – произнес главный тренер испанцев Серджо Скариоло после пиротехнического шоу.

В финале Испания победила Францию (88:76), команда в четвертый раз стала чемпионом Европы.

Золотой стала самая управляемая сборная Евробаскета – Испания. Серджо Скариоло – величайший

Твиттер Федерации баскетбола Испании

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные