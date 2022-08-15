Трэй Янг отреагировал на то, что «Атланта» не будет играть в Рождество

Теги Атланта НБА Трэй Янг Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг отреагировал на то, что его команды нет среди участников рождественской программы нового сезона.

Узнав состав участников рождественских матчей, Янг опубликовал в Twitter шесть красноречивых эмодзи.

Согласно сообщению инсайдера Шэмса Чарании, в день Рождества в 2022 году состоятся пять матчей: «Бостон» – «Милуоки», «Нью-Йорк» – «Филадельфия», «Денвер» – «Финикс», «Даллас» – «Лейкерс» и «Голден Стэйт» – «Мемфис».

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