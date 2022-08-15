Трэй Янг отреагировал на то, что «Атланта» не будет играть в Рождество

Разыгрывающий «Атланты» отреагировал на то, что его команды нет среди участников рождественской программы нового сезона.

Узнав состав участников рождественских матчей, Янг опубликовал в Twitter шесть красноречивых эмодзи.

Согласно сообщению инсайдера Шэмса Чарании, в день Рождества в 2022 году состоятся пять матчей: «Бостон» – «Милуоки», «Нью-Йорк» – «Филадельфия», «Денвер» – «Финикс», «Даллас» – «Лейкерс» и «Голден Стэйт» – «Мемфис».

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