Горан Драгич: «Предстоящий Евробаскет станет одним из самых напряженных и сложных за всю историю»

Разыгрывающий сборной Словении Горан Драгич поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.

В пятницу словенцы одолели в товарищеском матче Турцию (104:103 ОТ), игрок «Чикаго» стал автором победного броска.

«Отличная игра с Турцией. По ходу случались удачные и не очень отрезки, обе команды старались. Хочу поздравить Турцию, у них отличная команда, они должны хорошо выступить на .

Предстоящий турнир обещает стать одним из самых напряженных и сложных за всю историю. В этом году участвуют много сильных игроков, будет много мощных команд. Но нам нравится соревноваться. Так что все хорошо», – заявил Драгич.

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