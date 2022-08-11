Рик Бьюкер заявил, что Ирвинг хотел прописать в контракте ограничение по числу матчей за сезон. Кайри опроверг

Журналист Fox Sports Рик Бьюкер привел интересные детали недавних переговоров между разыгрывающим и «Нетс» по продлению контракта.

«Владелец «Нетс» Джо Цай показал, что готов действовать с Кайри жестко, почти сразу отказавшись обсуждать максимальное продление. Возможно, этому во многом поспособствовал сам Ирвинг. Как мне рассказали, Кайри хотел, чтобы его новый контракт гарантировал, что ему не придется играть в более чем 60 матчах за сезон, а также участвовать в бэк-ту-бэках что он, по-видимому, считает бесчеловечным», – рассказал Бьюкер в подкасте.

Ирвинг отреагировал на инсайд Бьюкера в твиттере, выложив гифку с кепкой, что на сленге означает «вранье».

и Ирвинг в июне так и не смогли договориться о продлении, после чего баскетболист активировал опцию на последний сезон в действующем контракте.

Кайри пропустил большую часть минувшего регулярного чемпионата, так как решил не прививаться от коронавируса.

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