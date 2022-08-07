Испания в 5-й раз стала победителем Евробаскета (U18)

Юниорская сборная Испании стала победителем чемпионата Европы до 18 лет. В финальном матче испанцы одолели хозяев турнира, сборную Турции, со счетом 68:61.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Барселоны» Рафа Вильяр (17 лет, 193 см). В его активе 20 очков (6-8 с игры, 3-4 из-за дуги), 5 передач, 3 подбора, 4 перехвата и 1 блок-шот за 25 минут на площадке.

Для Испании это пятый титул чемпиона Евробаскета (U18) в истории. Ранее команда добивалась успеха в 1998, 2004, 2011 и 2019 годах. Лидером по этому показателю остается Сербия, на счету которой 10 побед.

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