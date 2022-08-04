Женская НБА. «Коннектикут» – «Финикс», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегасом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.
«Коннектикут» примет «Финикс», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегасом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Финикс
5 августа. 2:00
Даллас – Лас-Вегас
5 августа. 3:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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