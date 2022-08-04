Женская НБА. «Коннектикут» – «Финикс», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегасом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.

«Коннектикут» примет , сыграет с «Лас-Вегасом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Финикс

5 августа. 2:00

Даллас – Лас-Вегас

5 августа. 3:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Билл Симмонс называл Билла Расселла величайшим одноклубником в истории. Глава из «Книги Баскетбола»

Скандал в женской НБА: примадонна бросила клуб перед плей-офф. Лиз Кэмбедж конфликтует с «Лос-Анджелесом» весь сезон, а с баскетболом – всю жизнь