Женская НБА. «Коннектикут» – «Финикс», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегасом»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.

«Коннектикут» примет «Финикс», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегасом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Финикс

5 августа. 2:00

Даллас – Лас-Вегас

5 августа. 3:00 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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