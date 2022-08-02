Женская НБА. «Коннектикут» сыграет с «Финиксом», «Нью-Йорк» примет «Лос-Анджелес» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

«Коннектикут» сыграет на своей площадке с . примет «Лос-Анджелес».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Финикс

3 августа. 2:00

Нью-Йорк – Лос-Анджелес

3 августа. 2:00

– Лас-Вегас

3 августа. 2:00

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3 августа. 4:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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