Женская НБА. «Коннектикут» сыграет с «Финиксом», «Нью-Йорк» примет «Лос-Анджелес» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

«Коннектикут» сыграет на своей площадке с «Финиксом»«Нью-Йорк» примет «Лос-Анджелес».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Финикс

3 августа. 2:00

Нью-Йорк – Лос-Анджелес

3 августа. 2:00

Вашингтон – Лас-Вегас

3 августа. 2:00

ЧикагоДаллас

3 августа. 4:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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