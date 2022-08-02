Женская НБА. «Коннектикут» сыграет с «Финиксом», «Нью-Йорк» примет «Лос-Анджелес» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.
«Коннектикут» сыграет на своей площадке с «Финиксом». «Нью-Йорк» примет «Лос-Анджелес».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Финикс
3 августа. 2:00
Нью-Йорк – Лос-Анджелес
3 августа. 2:00
Вашингтон – Лас-Вегас
3 августа. 2:00
Чикаго – Даллас
3 августа. 4:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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