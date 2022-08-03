Женская НБА. «Атланта» сыграет с «Индианой», «Сиэтл» примет «Миннесоту»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.

«Атланта» сыграет на своей площадке с «Индианой», «Сиэтл» примет «Миннесоту».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Индиана

4 августа. 2:00

Нью-Йорк – Лос-Анджелес

4 августа. 2:00

СиэтлМиннесота

4 августа. 5:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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