«Торонто» отчислил Армони Брукса

расторг контракт с атакующим защитником Армони Бруксом (24 года, 191 см).

Брукс имел частично гарантированное соглашение на следующий сезон, по которому мог заработать 1,8 миллиона долларов.

«Рэпторз» заплатят баскетболисту только 50 000 долларов. После 1 августа и до начала регулярного чемпионата данная сумма могла составить 250 000 долларов.

Брукс присоединился к команде по ходу прошлого сезона и провел 13 матчей в регулярке, набирая в среднем 2,6 очка, 1,7 подбора и 1 передачу.

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