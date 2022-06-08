Сергей Моня: «Три с половиной месяца пришел в «Зенит», не думая, что так положительно все сложится»

Форвард «Зенита» в интервью «Матч ТВ» поделился впечатлениями от финальной серии плей-офф Лиги ВТБ против ЦСКА (4-3) и рассказал о планах на будущее.

— Могли представить себе еще осенью или на Новый год, загадывая желание, чем этот спортивный сезон закончится для вас?

— Перед Новым годом точно не мог представить себе такого желания. Три с половиной месяца назад переехали сюда, не думая, что так положительно все сложится. Счастлив, что выиграли чемпионство, тем более с такой драматичной семиматчевой концовкой. Радости очень много — завоевать под конец карьеры золото лиги ВТБ.

— Если вспоминать эту серию, какой момент приходит на ум в первую очередь и точно запомнится надолго?

— Каждая победа и проигрыш вызывали эмоции. Обидно было, когда в двух овертаймах проиграли, конечно. Но выиграли следующий матч в Москве — обменялись. Поэтому только положительные эмоции. Были очень напряженные игры и с казанским УНИКСом — первую проиграли дома, после чего выиграли три подряд.

— После того, как «Зенит» стал переламывать ход серии, многие шутили, что в начале вы просто дали фору ЦСКА. В чем на самом деле причина неудачного старта в финале?

— ЦСКА играл дома, играл очень мощно. У нас практически ничего не получалось — проигрывали подбор, не очень хорошо играли в нападении и в защите. Сделали выводы, тренер внес коррективы, третью игру уверенно выиграли. Четвертый матч был драматичным, но, думаю, очень понравился зрителям: два овертайма и только с сиреной нам забили… Для болельщиков семь матчей были лучшим пиршеством баскетбола.

— И болельщики, и специалисты говорили, что с такой формой вам еще играть и играть. Вы сами выше сказали «под конец карьеры» — можно делать вывод, что это все, или есть шансы увидеть вас и в следующем сезоне?

— Планов сейчас вообще никаких нет, честно. Наслаждаемся моментом. Что будет дальше — будем думать.

Финал «Зенита» с ЦСКА – это прекрасная Лига ВТБ будущего. Но не настоящего