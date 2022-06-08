Участие Роберта Уильямса в 3-м матче – под вопросом

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Участие центрового «Бостона» Роберта Уильямса в 3-м матче финальной серии плей-офф с «Голден Стэйт» (1-1) находится под вопросом.

Игрок продолжает испытывать боли в левом колене, тем не менее пропустил только один матч из последних девяти.

Уильямс сыграл всего 14 минут во втором матче финальной серии, в котором «Бостон» уступил со счетом 88:107. Он набрал 2 очка, сделал 2 подбора и 2 блок-шота.

«Голден Стэйт» выдержал новый трехочковый душ от «Селтикс» и сравнял счет в финале НБА. Серия переезжает в Бостон

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