Участие Роберта Уильямса в 3-м матче – под вопросом

Участие центрового «Бостона» Роберта Уильямса в 3-м матче финальной серии плей-офф с «Голден Стэйт» (1-1) находится под вопросом.
Игрок продолжает испытывать боли в левом колене, тем не менее пропустил только один матч из последних девяти.
Уильямс сыграл всего 14 минут во втором матче финальной серии, в котором «Бостон» уступил со счетом 88:107. Он набрал 2 очка, сделал 2 подбора и 2 блок-шота.
«Голден Стэйт» выдержал новый трехочковый душ от «Селтикс» и сравнял счет в финале НБА. Серия переезжает в Бостон