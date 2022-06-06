Роберт Уильямс сыграет во 2-м матче финала

Центровой «Бостона» сыграет во втором матче финальной серии против «Голден Стэйт» (1-0), которая состоится сегодня ночью.

Игрок испытывает боли в левом колене по ходу нынешнего плей-офф. Его участие во второй финальной встрече находилось под вопросом.

Ранее главный тренер «Селтикс» сказал, что состояние Уильямса будет оцениваться ежедневно на протяжении всей финальной серии серии.

В первом матче серии (120:108) Уильямс провел на паркете 24 минуты, набрав 8 очков, сделав 6 подборов, 4 блок-шота и 1 перехват.

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