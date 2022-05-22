Сергей Карасев: «На второй матч «Зенит» выйдет с двойной, а может быть, тройной отдачей»

Форвард заявил, что команда извлекла урок из первого матча финальной серии Лиги ВТБ с ЦСКА (59:83, 0-1) и постарается сравнять счет в сегодняшней второй встрече.

«Первый матч серии показал те моменты, над которыми надо работать перед второй встречей финальной серии. Мы допустили много невынужденных потерь в первой четверти, что нельзя делать в таких матчах.

На второй матч выйдем с двойной, а может быть, тройной отдачей, чтобы забрать победу и при равном счете продолжить серию в Санкт-Петербурге», – сказал Карасев.

Финальная серия Единой лиги стартовала с будничной победы ЦСКА. Но в этот раз все должно быть интереснее