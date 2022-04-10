Си Джей Макколлум: «Сыграю лишь несколько минут, не ставьте на меня сегодня»

Атакующий защитник «Нового Орлеана» опубликовал забавное сообщение в твиттере.

«Си Джей, почему тебя нет в списке травмированных игроков?», – написал один из пользователей.

«Я сыграю несколько минут, после чего отправлюсь на скамейку запасных и буду смотреть за игрой молодых парней. Не включайте меня в свои ставки сегодня», – ответил Макколлум.

«Пеликанс» сыграют против в заключительном матче регулярного чемпионата. Они обеспечили себе девятое место в Западной конференции.

Некоторые игроки пропускают сегодняшние встречи, так как они не имеют турнирного значения для их команд.

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