Си Джей Макколлум: «Сыграю лишь несколько минут, не ставьте на меня сегодня»

Теги Голден Стэйт Новый Орлеан НБА Си Джей Макколлум Баскетбол

Атакующий защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум опубликовал забавное сообщение в твиттере.

«Си Джей, почему тебя нет в списке травмированных игроков?», – написал один из пользователей.

«Я сыграю несколько минут, после чего отправлюсь на скамейку запасных и буду смотреть за игрой молодых парней. Не включайте меня в свои ставки сегодня», – ответил Макколлум.

«Пеликанс» сыграют против «Голден Стэйт» в заключительном матче регулярного чемпионата. Они обеспечили себе девятое место в Западной конференции.

Некоторые игроки пропускают сегодняшние встречи, так как они не имеют турнирного значения для их команд.

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