«Милан» сообщил о новом случае COVID-19 в команде

В итальянском «Милане» выявлен новый случай заражения COVID-19.

«После дополнительных тестов, проведенных сегодня после возвращения команды с матча против , в команде был выявлен еще один случай заражения , – говорится в сообщении на официальном сайте клуба. Заразившийся изолирован от остальной команды.

Это шестой положительный тест в составе за последнее время. 5 апреля клуб объявил об одном случае COVID, 6 апреля — еще о четырех.

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