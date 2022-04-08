«Милан» сообщил о новом случае COVID-19 в команде

В итальянском «Милане» выявлен новый случай заражения COVID-19.
«После дополнительных тестов, проведенных сегодня после возвращения команды с матча Евролиги против «Виллербана», в команде был выявлен еще один случай заражения Covid-19», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба. Заразившийся изолирован от остальной команды.
Это шестой положительный тест в составе «Милана» за последнее время. 5 апреля клуб объявил об одном случае COVID, 6 апреля — еще о четырех.
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