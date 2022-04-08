В США юные баскетболисты избили судью во время матча

В воскресенье в социальных сетях появилось видео, на котором группа юных баскетболистов и болельщиков нападает и жестоко избивает судью во время матча молодежных команд.

Инцидент произошел во время турнира Love Of The Game, который проходил в здании христианской церкви в городе Литония, штат Джорджия. Как сообщает TMZ Sports, судья был доставлен в больницу, где ему наложили 30 швов.

Полиция проводит расследование. Информации об арестах пока нет.

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