Патрик Беверли не стал ругать дочь за технический фол

Защитник «Миннесоты» привел свою переписку с дочерью Адлайей, которая выступает за молодежную команду.

Адлайя рассказала, что получила технический фол, но играющий в агрессивной и провокационной манере Беверли написал, что ей не стоит переживать.

Адлайя: Папа, я набрала 14 очков.

Беверли: Супер, я очень рад.

Адлайя: А еще мне дали технический 😐

Беверли: Что ты такого сказала, что получила технарь?

Адлайя: Одна девочка все толкала меня в спину, а судья не замечал. Я не могла оставить это просто так. Развернулась и стала кричать ей в лицо 😐 Но когда вернулась на площадку, набрала 10 очков.

Беверли: Все нормально, это часть игры. Продолжай получать удовольствие ❤

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