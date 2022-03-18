Реджи Джексон: «Благодарен Расселлу Уэстбруку за все, что он сделал для меня»

Разыгрывающий , рассказывая о старом конфликте с бывшим партнером по «Оклахоме» ( ), признался, что теперь между ними все хорошо, и он благодарен Уэстбруку за то, что тот был его наставником в начале карьеры.

«Между нами нет никаких проблем. Мы часто видимся в межсезонье, играем в любительских матчах. Я всегда желаю ему всего наилучшего, всегда передаю привет его семье.

Несмотря на то, что мы примерно одного возраста, он всегда был для меня ветераном, вводил меня в курс дела. Думаю, что своей энергией и стилем игры я обязан среде, в которой мы находились. Я всегда считал, что вырос под его началом. Я благодарен Рассу за все, что он делал для меня на протяжении всей моей карьеры.

Я отлично провел время в «Оклахоме». Расс был моим главным защитником. Я знаю, что люди помнят о надписи «SPG» и все такое. Я был молод и злился от того, что считал нас очень талантливой командой и ждал от нас чемпионских титулов», – рассказал Джексон.

Выступая за «Оклахому», Джексон написал на своих кроссовках «SPG» (Starting Point Guard), поскольку считал, что именно он должен был быть стартовым разыгрывающим защитником команды, а не Уэстбрук.

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