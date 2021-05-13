Единая лига ВТБ. Плей-офф. ЦСКА и «Нижний Новгород» играют за выход в полуфинал

Теги результаты ЦСКА Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

В субботу, 15 мая, в Москве состоится решающий третий матч серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Нижним Новгородом» (1-1).

Во втором матче серии «НН» одолел на своей площадке ЦСКА – 76:72.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до 2-х побед)

Третий матч

ЦСКА – Нижний Новгород 15:21 (1 четверть)
Дата проведения
15 мая, 15.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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