Единая лига ВТБ. Плей-офф. ЦСКА и «Нижний Новгород» играют за выход в полуфинал

В субботу, 15 мая, в Москве состоится решающий третий матч серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Нижним Новгородом» (1-1).
Во втором матче серии «НН» одолел на своей площадке ЦСКА – 76:72.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала (до 2-х побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 15 мая, 15.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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