Алекс Родригес и Марк Лори купят «Тимбервулвз» за 1,5 миллиарда долларов

сменит владельца: как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Глен Тэйлор близок к тому, чтобы продать клуб бывшей звезде бейсбола Алексу Родригесу и миллиардеру Марку Лори.

Глен Тэйлор сохранит контроль над клубом до 2023 года.

«Мы с нетерпением ждем этой фазы процесса. Уважаем Глена Тэйлора и его наследие, которое будет фундаментом для того, что последует. Мы очень рады возможности познакомиться с «Тимбервулвз», талантливой командой и потрясающими болельщиками, – говорится в совместном заявлении.

Лори и Родригес подписали документы о покупке клуба. В течение 30 суток они должны согласовать все мелкие детали.

Марка Лори называют «леброном джеймсом интернет-коммерции», он известен благодаря проектам Walmart, GARP, Diapers.com и Jet.com.

Алекс Родригес провел в MLB 22 сезона, 14 раз выбирался на Матчи всех звезд и становился чемпионом в составе «Янкис». Его состояние – около 350 миллионов долларов. Вместе с Дженнифер Лопес он управляет компанией J-Lo Beauty.

Лори и Родригес называют друг друга близкими друзьями.

Ранее стоимость «Миннесоты» оценивалась в 1,3 миллиарда долларов. За 26 сезонов с Гленом Тэйлором «Вулвз» 9 раз выходили в плей-офф и только 1 раз преодолели первый раунд. В числе претендентов на покупку была группа бизнесменов во главе с лучшим игроком в истории «Миннесоты» Кевином Гарнеттом.

Тэйлор приобрел клуб в 1994-м за 88 миллионов долларов и спас команду от переезда в Новый Орлеан. Он надеется, что «Тимбервулвз» останутся в Миннесоте и данное условие будет закреплено в контракте.

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