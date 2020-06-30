«Уорриорз» планируют разместить 50% болельщиков. Клуб вложит 30 млн долларов в экспресс-тестирование

Руководство «Голден Стэйт» разработало специальный план, который поможет соблюсти протоколы NBA по COVID-19 и проводить домашние матчи с 50-процентной посещаемостью. Сезон NBA стартует 22 декабря.

Детали плана были представлены администрации штата и местного округа. «Уорриорз» хотят вложить более 30 млн долларов, чтобы проверить каждого болельщика на трибунах с помощью экспресс-теста на коронавирус.

Клуб собирается использовать инновационный тип теста, ранее не применявшийся в спорте. Это экспресс ПЦР-анализ, который способен обнаружить следы генетического материала вируса за 15 минут. При этом новый тест является более точным по отношению к экспресс-тесту на выявление антигена COVID-19.

НБА во время доигровки сезона в Орландо также использовала ПЦР-тесты, более точные, но на порядок менее быстрые.

Правила штата Калифорния до сих пор не допускают присутствие болельщиков хоть в каком либо количестве на спортивных мероприятиях. с помощью своих наработок хочет изменить ситуацию не только для себя, но и для всех профессиональных клубов.

«Мы хотим показать всему миру, а в частности миру спорта и штату Калифорния, как правильно нужно работать в новых условиях. Чтобы болельщики могли совершенно свободно передвигаться по арене и не бояться за свою безопасность.

Кто-то должен вложиться, и мы готовы это сделать, показать всем пример. Мы все можем вернуться к нормальной жизни, в этот период борьбы с вирусом и поиска вакцины», – рассказал владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб, который обладает степенью магистра в области общественного здравоохранения.

Напомним, что НБА разослала клубам памятку со специальными протоколами, в которых описываются правила размещения болельщиков в новом сезоне.

Для болельщиков, находящихся от 9 метров от площадки, тестирование не потребуется, если общая заполняемость арены составит 25% или меньше.

Клубам будет разрешено запустить на арену 50% болельщиков в двух случаях. Во-первых, если все посетители будут протестированы на коронавирус. Во-вторых, если индекс заражения в местном округе будет равен 3% или меньше, при этом средняя заболеваемость COVID-19 за неделю составит не более 10 человек на 100 тысяч жителей.

«Лейкерс» ищут третью звезду? «Клипперс» выгонят лучших «шестых»? «Уорриорс» возвращаются? Что ждет НБА в ближайшее время

Как же идеально сработали пузыри: в НХЛ, НБА и МЛБ 0 положительных тестов. А вот НФЛ страдает 