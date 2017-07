Компания Nike стала техническим спонсором и с нового сезона будет снабжать клубы лиги униформой.

НБА и Nike решили отказаться от разделения на «домашние» и «гостевые» комплекты. У каждой команды будет по четыре основных варианта формы, которые получили название «издания». Принимающие клубы теперь будут выбирать форму, в которой сыграют в домашних матчах, а гости будут выбирать контрастирующие варианты.

Nike также показал, как будет выглядеть белая форма «Голден Стэйт».

