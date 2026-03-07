Василий Карасев: «Экватор сезона прошел, опыт и концентрация приходят»

Василий Карасев порадовался победе над «Бетсити Пармой».

МБА-МАИ справилась с «Бетсити Пармой » у себя дома – 78:66.

Центровой Сергей Балашов отличился в матче. На его счету 22 очка и 6 подборов.

«У нас были некоторые опасения по части «больших» перед игрой, есть определенные проблемы с ротацией из-за травм, но, к счастью, эти опасения не подтвердились.

Очень рад за Балашова, который провел свой лучший матч в этом сезоне. Нельзя не отметить и Зубкова, который помог в защите в важные моменты.

Очень нужная победа. Ребята работают, экватор сезона прошел, и я рад, что опыт и концентрация приходят, а это то, чего нам не хватало на старте сезона», – рассудил главный тренер Василий Карасев .