Василий Карасев: «Экватор сезона прошел, опыт и концентрация приходят»
Василий Карасев порадовался победе над «Бетсити Пармой».
МБА-МАИ справилась с «Бетсити Пармой» у себя дома – 78:66.
Центровой Сергей Балашов отличился в матче. На его счету 22 очка и 6 подборов.
«У нас были некоторые опасения по части «больших» перед игрой, есть определенные проблемы с ротацией из-за травм, но, к счастью, эти опасения не подтвердились.
Очень рад за Балашова, который провел свой лучший матч в этом сезоне. Нельзя не отметить и Зубкова, который помог в защите в важные моменты.
Очень нужная победа. Ребята работают, экватор сезона прошел, и я рад, что опыт и концентрация приходят, а это то, чего нам не хватало на старте сезона», – рассудил главный тренер Василий Карасев.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем