Виктор Вембаньяма: «Пару лет назад мы проиграли бы в такой ситуации на 30-40 очков»
Виктор Вембаньяма описал прогресс «Сперс».
«Сан-Антонио» победил «Клипперс», несмотря на 25 очков отставания в 3-й четверти. Виктор Вембаньяма оценил рост коллектива.
«Это очень значимый результат. Два года назад мы не сумели бы выиграть этот матч. На самом деле, мы уступили бы на 30-40 очков, абсолютно точно.
Но теперь, даже когда игра не слишком чистая или соперник четко разбирает наши планы, парням удается найти положительное на площадке, получать удовольствие от баскетбола», – задумался форвард.
