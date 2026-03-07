Виктор Вембаньяма: «Пару лет назад мы проиграли бы в такой ситуации на 30-40 очков»

Виктор Вембаньяма описал прогресс «Сперс».

«Сан-Антонио » победил «Клипперс », несмотря на 25 очков отставания в 3-й четверти. Виктор Вембаньяма оценил рост коллектива.

«Это очень значимый результат. Два года назад мы не сумели бы выиграть этот матч. На самом деле, мы уступили бы на 30-40 очков, абсолютно точно.

Но теперь, даже когда игра не слишком чистая или соперник четко разбирает наши планы, парням удается найти положительное на площадке, получать удовольствие от баскетбола», – задумался форвард.