Баскетбольный «Реал» потерял порядка 17,5 миллиона евро в первой половине сезона-2025/26
У «Реала» рекордно высокий дефицит бюджета.
Финансовые потери баскетбольного «Реала» увеличились в 3 раза.
Расходы на состав увеличились на 49%, составив порядка 25,3 миллиона евро. Клуб потерял 17,5 миллиона за первую половину нынешнего сезона. Прогноз на полный сезон пока на отметке в 38,4 миллиона – антирекорд для баскетбольного направления.
Это первый год Серхио Родригеса в качестве спортивного директора команды.
«Реал» идет на 4-м месте в Евролиге с результатом 19-11. Клуб размышляет о дальнейшей стратегии на фоне ожидаемого прихода НБА в Европу.
Потолок зарплат в рамках финансового «фэйр-плей» Евролиги в следующем сезоне установлен на уровне 10 миллионов. Превышение этой суммы приведет к выплате налога.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: 2Playbook
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Как-то непонятно. Что значит потерял? Перерасходовал бюджет? Пишите понятно!
