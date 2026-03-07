1

Баскетбольный «Реал» потерял порядка 17,5 миллиона евро в первой половине сезона-2025/26

У «Реала» рекордно высокий дефицит бюджета.

Финансовые потери баскетбольного «Реала» увеличились в 3 раза.

Расходы на состав увеличились на 49%, составив порядка 25,3 миллиона евро. Клуб потерял 17,5 миллиона за первую половину нынешнего сезона. Прогноз на полный сезон пока на отметке в 38,4 миллиона – антирекорд для баскетбольного направления.

Это первый год Серхио Родригеса в качестве спортивного директора команды.

«Реал» идет на 4-м месте в Евролиге с результатом 19-11. Клуб размышляет о дальнейшей стратегии на фоне ожидаемого прихода НБА в Европу.

Потолок зарплат в рамках финансового «фэйр-плей» Евролиги в следующем сезоне установлен на уровне 10 миллионов. Превышение этой суммы приведет к выплате налога.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: 2Playbook
logoчемпионат Испании
logoЕвролига
logoСерхио Родригес
logoРеал
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Как-то непонятно. Что значит потерял? Перерасходовал бюджет? Пишите понятно!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
28 февраля, 16:40
Тео Маледон пропустит как минимум 3 недели
26 января, 18:20
Разыгрывающий «Реала» Тео Маледон получил травму приводящей мышцы правого бедра
23 января, 15:07
Рекомендуем
Главные новости
Ламар Одом: «Величие Карри в каком-то смысле навредило баскетболу»
3 минуты назад
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
22 минуты назад
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
36 минут назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
48 минут назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
сегодня, 13:17
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем