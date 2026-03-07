Баскетбольный «Реал» потерял порядка 17,5 миллиона евро в первой половине сезона-2025/26

У «Реала» рекордно высокий дефицит бюджета.

Финансовые потери баскетбольного «Реала » увеличились в 3 раза.

Расходы на состав увеличились на 49%, составив порядка 25,3 миллиона евро. Клуб потерял 17,5 миллиона за первую половину нынешнего сезона. Прогноз на полный сезон пока на отметке в 38,4 миллиона – антирекорд для баскетбольного направления.

Это первый год Серхио Родригеса в качестве спортивного директора команды.

«Реал» идет на 4-м месте в Евролиге с результатом 19-11. Клуб размышляет о дальнейшей стратегии на фоне ожидаемого прихода НБА в Европу.

Потолок зарплат в рамках финансового «фэйр-плей» Евролиги в следующем сезоне установлен на уровне 10 миллионов. Превышение этой суммы приведет к выплате налога.