Энтони Эдвардс о рекорде Стефа Карри по трехочковым: «Белый парнишка из «Шарлотт» хорош. Или я, или Кон Книппел достанем»
В НБА считают рекорд Стефа Карри по трехочковым за карьеру (4233) более достижимым, чем его лучший сезонный показатель (402). Среди серьезных претендентов на обновление первого защитник Энтони Эдвардс из «Миннесоты» и форвард Кон Книппел из «Шарлотт».
«Не считаю этот рекорд вечным. Но должно совпасть многое, чтобы его побить. Рассчитываю еще нарастить эту цифру. Будет здорово наблюдать за этой гонкой в следующей декаде. Нужно быть здоровым, стабильно попадать. Большие объемы. Это надолго», – поделился Карри.
«Думаю, я его догоню. Еще белый парнишка из «Шарлотт». Он хорош. Или я, или Кон Книппел. Я его большой поклонник. Он действительно умеет бросать», – заявил Энтони Эдвардс.
«400 за сезон – это близко к вечному. Среди самых серьезных рекордов в истории НБА. С общим количеством можно что-то сделать. Он пропустил ряд матчей поначалу. Голеностоп. Да и тогда не бросали так много, как сейчас», – рассудил Книппел.
Болел против него и ГСВ в лучшие годы. Это было мучение. Стоило Стэфу пересечь линию, и ты понимал: этот засранец сейчас что-то выкинет. Не было для него ни точки на паркете, ни секунды на таймере, откуда и когда бы он не угрожал. Арсенал этого парня огромен, как в той сцене из Матрицы. И шмалял он как Нео.
Цифры, безусловно, важны. Но табличка на Баскет Рефе никогда не отразит истинного величия.
Ламело Болл справился бы, если бы весь сезон был здоров
Можно заложиться, что если Стеф будет здоров в будущем сезоне, поиграет еще в нынешнем, то 4600 к концу карьеры точно пробьет. Значит, Эдвардсу надо будет сыграть, например, 1000 игр с 3,3 забитых трешек за матч в среднем, ну-ну. У него уже 434 игры в лиге, плюс тыща, это 1434 матча, за всю историю НБА больше сыграли аж 8 человек. Это почти нереально. Очень много факторов должны сложиться в пазл.
Как следствие в первых 3 сезонах Карри бросал всего по 5 трёх за матч.
Ну и травмы, куда без них.
Многое будет зависеть от самого Карри, захочет ли он обезопасить свой рекорд и задержаться в лиге... с его броском он вполне может и со скамейки выходить и поливать с дуги.