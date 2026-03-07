  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Энтони Эдвардс о рекорде Стефа Карри по трехочковым: «Белый парнишка из «Шарлотт» хорош. Или я, или Кон Книппел достанем»
15

Энтони Эдвардс о рекорде Стефа Карри по трехочковым: «Белый парнишка из «Шарлотт» хорош. Или я, или Кон Книппел достанем»

Намечается гонка за рекордом Стефа Карри по «трешкам» за карьеру.

В НБА считают рекорд Стефа Карри по трехочковым за карьеру (4233) более достижимым, чем его лучший сезонный показатель (402). Среди серьезных претендентов на обновление первого защитник Энтони Эдвардс из «Миннесоты» и форвард Кон Книппел из «Шарлотт».

«Не считаю этот рекорд вечным. Но должно совпасть многое, чтобы его побить. Рассчитываю еще нарастить эту цифру. Будет здорово наблюдать за этой гонкой в следующей декаде. Нужно быть здоровым, стабильно попадать. Большие объемы. Это надолго», – поделился Карри.

«Думаю, я его догоню. Еще белый парнишка из «Шарлотт». Он хорош. Или я, или Кон Книппел. Я его большой поклонник. Он действительно умеет бросать», – заявил Энтони Эдвардс.

«400 за сезон – это близко к вечному. Среди самых серьезных рекордов в истории НБА. С общим количеством можно что-то сделать. Он пропустил ряд матчей поначалу. Голеностоп. Да и тогда не бросали так много, как сейчас», – рассудил Книппел.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The San Francisco Standart
logoНБА
logoШарлотт
logoСтефен Карри
logoМиннесота
logoЭнтони Эдвардс
logoКон Книппел
logoГолден Стэйт
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не знаю, кто побьет рекорды, но Карри величайшим шутером делают не цифры сами по себе.

Болел против него и ГСВ в лучшие годы. Это было мучение. Стоило Стэфу пересечь линию, и ты понимал: этот засранец сейчас что-то выкинет. Не было для него ни точки на паркете, ни секунды на таймере, откуда и когда бы он не угрожал. Арсенал этого парня огромен, как в той сцене из Матрицы. И шмалял он как Нео.

Цифры, безусловно, важны. Но табличка на Баскет Рефе никогда не отразит истинного величия.
В тот сезон он бросал 11.2 трехи за игру с процентом 45. Этот процент при таком количестве точно никто уже не побьет. Могу поверить что набьют 400 бросая по 13 раз с процентом 40.
Ответ Лиллард унижатель!
В тот сезон он бросал 11.2 трехи за игру с процентом 45. Этот процент при таком количестве точно никто уже не побьет. Могу поверить что набьют 400 бросая по 13 раз с процентом 40.
> Могу поверить что набьют 400 бросая по 13 раз с процентом 40.

Ламело Болл справился бы, если бы весь сезон был здоров
Ответ Александр Митраков
> Могу поверить что набьют 400 бросая по 13 раз с процентом 40. Ламело Болл справился бы, если бы весь сезон был здоров
Я большой поклонник таланта Мело, но думаю 40% с трёхи ему, при его стиле игры, покорить будет нереально. Он постоянно бросает какую-то дикуху из хрен пойми каких положений, хрен пойми как и хрен пойми зачем)) Если в один прекрасный момент он вдруг проснётся и решит играть прагматично и рационально, то вполне, но такого не будет.
4233 у Карри, 1294 у Эдвардса на текущий момент.
Можно заложиться, что если Стеф будет здоров в будущем сезоне, поиграет еще в нынешнем, то 4600 к концу карьеры точно пробьет. Значит, Эдвардсу надо будет сыграть, например, 1000 игр с 3,3 забитых трешек за матч в среднем, ну-ну. У него уже 434 игры в лиге, плюс тыща, это 1434 матча, за всю историю НБА больше сыграли аж 8 человек. Это почти нереально. Очень много факторов должны сложиться в пазл.
Когда Карри начинал в НБА лига не была так одержима трёхами, как когда появились Эдвардс и Книпелл
Как следствие в первых 3 сезонах Карри бросал всего по 5 трёх за матч.
Ну и травмы, куда без них.
Многое будет зависеть от самого Карри, захочет ли он обезопасить свой рекорд и задержаться в лиге... с его броском он вполне может и со скамейки выходить и поливать с дуги.
Ответ klimkamnev
Когда Карри начинал в НБА лига не была так одержима трёхами, как когда появились Эдвардс и Книпелл Как следствие в первых 3 сезонах Карри бросал всего по 5 трёх за матч. Ну и травмы, куда без них. Многое будет зависеть от самого Карри, захочет ли он обезопасить свой рекорд и задержаться в лиге... с его броском он вполне может и со скамейки выходить и поливать с дуги.
Карри, 5 трёхочковых за матч? Как это было давно. Касту ещё не знали в пределах Ростова
Ответ 3pointmaster
Карри, 5 трёхочковых за матч? Как это было давно. Касту ещё не знали в пределах Ростова
я до сих пор не знаю кто это
Книппел: "Еще черный парнишка из «Миннесоты». Он хорош. Или я, или..." докончить фразу он успел, его отменили.
Ты в американский футбол недавно собирался, забыл ? Рекордбрейкер хренов. По Кону тоже не стоит бежать впереди паровоза. Слишком много чего сложиться должно.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кон Книппел обновил рекорд НБА по точным 3-очковым для новичков
27 февраля, 04:37
НБА. «Кливленд» обыграл «Нью-Йорк», 27+8+7 Уоллеса помогли «Оклахоме» победить «Торонто» и другие результаты
25 февраля, 06:01
«Эти следы на простынях». Эдвардс заявил, что в Мемфисе грязные отели, Дрэймонд поддержал такое мнение
24 февраля, 05:28
Рекомендуем
Главные новости
Ламар Одом: «Величие Карри в каком-то смысле навредило баскетболу»
3 минуты назад
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
22 минуты назад
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
36 минут назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
48 минут назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
сегодня, 13:17
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем