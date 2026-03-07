Энтони Эдвардс о рекорде Стефа Карри по трехочковым: «Белый парнишка из «Шарлотт» хорош. Или я, или Кон Книппел достанем»

Намечается гонка за рекордом Стефа Карри по «трешкам» за карьеру.

В НБА считают рекорд Стефа Карри по трехочковым за карьеру (4233) более достижимым, чем его лучший сезонный показатель (402). Среди серьезных претендентов на обновление первого защитник Энтони Эдвардс из «Миннесоты» и форвард Кон Книппел из «Шарлотт ».

«Не считаю этот рекорд вечным. Но должно совпасть многое, чтобы его побить. Рассчитываю еще нарастить эту цифру. Будет здорово наблюдать за этой гонкой в следующей декаде. Нужно быть здоровым, стабильно попадать. Большие объемы. Это надолго», – поделился Карри.

«Думаю, я его догоню. Еще белый парнишка из «Шарлотт». Он хорош. Или я, или Кон Книппел . Я его большой поклонник. Он действительно умеет бросать», – заявил Энтони Эдвардс.

«400 за сезон – это близко к вечному. Среди самых серьезных рекордов в истории НБА . С общим количеством можно что-то сделать. Он пропустил ряд матчей поначалу. Голеностоп. Да и тогда не бросали так много, как сейчас», – рассудил Книппел.