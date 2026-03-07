9

Коллин Гиллеспи: «Диллон Брукс извинился перед командой, мы его поддерживаем, все мы люди»

Одноклубники спокойно отнеслись к происшествию с Диллоном Бруксом.

Форвард Диллон Брукс был арестован за вождение в нетрезвом виде, но быстро отпущен. На следующий день травмированный баскетболист болел за команду на домашней игре с «Пеликанс».

«Жаль, что такое с ним случилось. Но мы все люди. Делаем ошибки. Он это знает и принимает.

Он извинился перед командой, мы его поддерживаем. Нужно просто делать выводы. Он находится под вниманием общественности больше, чем обычный человек.

Это был неправильно. Мы рады, что он в порядке. Что никто не пострадал», – рассудил одноклубник Коллин Гиллеспи.

«Знаю, что он расстроен этим. Если он захочет сделать заявление, он это сделает. Мы сосредоточены на его возвращении на паркет. Хотелось бы побыстрее, пока будем играть и за него», – заключил Грэйсон Аллен.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: AZ central
…На следующий день травмированный похмельем баскетболист…
Ответ Mit_Sam
…На следующий день травмированный похмельем баскетболист…
а я че-то вспомнил ситуацию с Кокориным и Мамаевым в 2018..
Ответ Mit_Sam
…На следующий день травмированный похмельем баскетболист…
Когда дофамин и серотонин на нуле
— Ща, это… подожди, щас ещё раз… Ну чего вы, ребята?
— Давай, давай, давай, отжимайся, ещё раз.
— Ну будьте же людьми, я…
— Кто «будьте»?! К кому ты обращаешься во множественном числе? Я здесь один!
— Два…
— Давай, два!!! Три!!!
— Три… Будьте ж людьми, ребята, ну все ж мы… Все ж мы люди!
Ответ vy-sta-kre
— Ща, это… подожди, щас ещё раз… Ну чего вы, ребята? — Давай, давай, давай, отжимайся, ещё раз. — Ну будьте же людьми, я… — Кто «будьте»?! К кому ты обращаешься во множественном числе? Я здесь один! — Два… — Давай, два!!! Три!!! — Три… Будьте ж людьми, ребята, ну все ж мы… Все ж мы люди!
ты сам то отжимаешься?
Ответ Alex-1917
ты сам то отжимаешься?
— Тебе, небось, хорошо в НБА, такому кабану-то.
— А сам-то ты не кабан, что ли?
Пацан подвергается домашнему насилию, нужно понять и простить)
