Коллин Гиллеспи: «Диллон Брукс извинился перед командой, мы его поддерживаем, все мы люди»

Одноклубники спокойно отнеслись к происшествию с Диллоном Бруксом.

Форвард Диллон Брукс был арестован за вождение в нетрезвом виде, но быстро отпущен. На следующий день травмированный баскетболист болел за команду на домашней игре с «Пеликанс».

«Жаль, что такое с ним случилось. Но мы все люди. Делаем ошибки. Он это знает и принимает.

Он извинился перед командой, мы его поддерживаем. Нужно просто делать выводы. Он находится под вниманием общественности больше, чем обычный человек.

Это был неправильно. Мы рады, что он в порядке. Что никто не пострадал», – рассудил одноклубник Коллин Гиллеспи.

«Знаю, что он расстроен этим. Если он захочет сделать заявление, он это сделает. Мы сосредоточены на его возвращении на паркет. Хотелось бы побыстрее, пока будем играть и за него», – заключил Грэйсон Аллен.