«Монако» и Давид Мишино расторгли контракт по взаимному согласию

Мишино покинул «Монако».

«Монако» и защитник Давид Мишино (31 год, 194 см) прекратили сотрудничество, достигнув взаимной договоренности о расторжении контракта.

В текущем сезоне Мишино имел ограниченную роль, появляясь на площадке в основном в матчах чемпионата Франции. В 17 играх внутреннего первенства защитник набирал в среднем 4,9 очка, 1,3 подбора и 1,8 передачи за игру при 42,5% с игры и 29,2% из-за дуги.

Возможностей проявить себя в Евролиге у него было меньше. Мишино принял участие всего в 4 матчах, набирая в среднем 0,5 очка за 2,5 минуты.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Монако»
logoМонако
переходы
logoЕвролига
Давид Мишино
logoчемпионат Франции
