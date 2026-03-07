Йоан Макунду продолжит карьеру в Китае

Йоан Макунду переберется из Европы в Китай.

Форвард Йоан Макунду и «Монако» официально оформили разрыв сотрудничества на этой неделе. По сообщению европейских источников, 25-летний французский баскетболист продолжит карьеру в чемпионате Китая.

В текущем сезоне Макунду провел пять матчей в Евролиге, набирая в среднем 6,2 очка и 1,8 подбора за семь минут.

Макунду участвовал в квалификационных матчах сборной Франции к Евробаскету-2025.