Йоан Макунду продолжит карьеру в Китае
Йоан Макунду переберется из Европы в Китай.
Форвард Йоан Макунду и «Монако» официально оформили разрыв сотрудничества на этой неделе. По сообщению европейских источников, 25-летний французский баскетболист продолжит карьеру в чемпионате Китая.
В текущем сезоне Макунду провел пять матчей в Евролиге, набирая в среднем 6,2 очка и 1,8 подбора за семь минут.
Макунду участвовал в квалификационных матчах сборной Франции к Евробаскету-2025.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Андреа Кальцони
